GÜNCELLEME - Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumun 314 çiftçiye ait 577,5 dekar alandaki seralarda 8 milyon 798 bin 500 lira zarara neden olduğu bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ile Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Rasim Şahin, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müdürlük ekipleriyle ortaklaşa hasar tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Şahin, hasarın daha çok örtü altı sebze üretiminin yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Hortumun yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, bu sırada birçok domates ve muz serasının zarar gördüğünü bildiren Şahin, çiftçilerin yaralarını sarmak için planlama yaptıklarını kaydetti.

Yıldız da hasar tespiti için 5 ayrı ekip oluşturduklarını bildirdi.

Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Koç ise mahalledeki birçok tarım arazisinde tapu sorunu yaşandığını belirterek, "Yetkililerden isteğim, tapu sorununa bakmadan bu insanlara yardım yapılması." diye konuştu.