HABER

GÜNCELLEME- Meslektaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:02 | Son Güncelleme

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u 30'dan fazla bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı - Şüpheli Sümter'in pişman olduğunu belirttiği ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u, 30'dan çok bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklandı.

Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Sümter'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındı.

Sümter'in pişman olduğunu belirttiği ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Sümter, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı şüpheli Sümter'in, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

- 30'un üzerinde bıçak darbesi

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan doktor Yavuz Sümter ile aynı hastanede çalışan doktor Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine Sümter'in, Erol'u, defalarla bıçakladığı kaydedilmişti.

Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Bu kişinin vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edilmişti.

Şüpheli Sümter, hastane polisince gözaltına alınmıştı.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Bağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldüBağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta terör operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak'ta terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baltalimanı Hastanesi Meslektaşını bıçakladı Yavuz Sümter

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında

Belediye başkanı ve yardımcısı gözaltında!

Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Şehit sayısı yükseldi

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Harekat mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.