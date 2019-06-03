HABER

GÜNCELLEME - MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle ayağından vuruldu - Olayla ilgili gözaltına alınan MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile eski Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, MHP Uşak Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, MHP Uşak İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan Eşme ilçesine gitti.

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy ile grup arasında "görevden alma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

Yücesoy, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri MHP İl Başkanı Kınden, Başkan Yardımcısı Karahan, İl Yöneticisi Gürsoy ve eski Belediye Başkan Adayı Erdoğan'ı gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyette ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince aranıyor.

Olay yerinde bulunan değişik çaplarda 4 av tüfeği ele geçirilirken, Yücesoy'u yaralayan silahı kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Öykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildiÖykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildi
Jennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euroJennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av tüfeği gözaltı MHP silah

En Çok Okunan Haberler

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

İstanbul'da sıra dışı pazartesi!

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.