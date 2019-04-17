GÜNCELLEME- MHP'den İstanbul Büyükşehir ve Maltepe için iptal başvurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına başvurdu. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür tarafından yapılan başvuruda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul Maltepe ilçesi belediye seçimleri sayımının 17 Nisan saat 01.30'da tamamlandığı hatırlatıldı. Sayımın bitmesiyle il birleştirme tutanağı oluşturulduğu belirtilen başvuruda, "Buna göre iş bu itirazımız ile beraber tam kanunsuzluk nedeniyle olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye ve İstanbul Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçim sayımına gölge düşmesi nedeniyle iptaline karar verilmesi amacıyla bu dilekçemizi ibraz ediyoruz." denildi. Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na 31 Mart'ta verilen dilekçede, Türkan Saylan Kültür Merkezi içerisinde ve dışarısında Maltepe Belediye Başkanlığının çalışanlarının bulundurulmaması ve görev verilmemesiyle ilgili müracaatlarının ilçe seçim kurulu tarafından kabul edildiği aktarılan başvuruda, ancak bu karara uyulmadığı kaydedildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bakın kimle evliymiş! İşten çıkarılan işçiler toplandı, belediye başkan yardımcısı söz verdi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm Müslümanların ve Yeni Zelandalıların başı sağ olsun”

Başvuruda, Maltepe Belediyesi çalışanı olan ve ilçe seçim kurulunda hiçbir resmi görevi olmayan Serkan Aslan'ın ilçe seçim kurulu müdürü gibi her işleme karıştığı ve çalışanların yaptıkları her işi ona danıştıkları, bu durumun tamamen bağımsız ve tarafsız yapılması gereken seçime gölge düşürdüğü aktarıldı. Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin itirazların da yer aldığı başvuruda, birçok kişinin İstanbul Maltepe'de ikamet etmedikleri halde usulsüz ve yasaya aykırı olarak sandık kurulunda başkan ve asil üye olarak görevlendirildikleri ifade edildi. - "İlçe dışından 970 kişi" Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu'nca seçim günü sandık kurullarında görev yapacak başkan ve kamu görevlisi üyelerinin tespitine esas olmak üzere ilçedeki tüm kamu görevlilerinin isim listesinin istendiği aktarılan başvuruda, Kaymakamlıkça kamu görevlerinde görev yapan 3 bin 124 personelin liste halinde bildirildiği belirtildi. İlçe Seçim Kurulunca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullardan bin 362, ilçe müftülüğünden 173, ilçe tarım ve orman müdürlüğünden 9 olmak üzere toplam bin 544 personelin sandık başkanı ve asil üye olarak görevlendirildiğine yer verilen başvuruda, bu personelin isimlerinin liste halinde kendilerine tebliğ edilmek üzere Kaymakamlığa gönderildiği ancak bunlardan 328'inin mazeret beyan ederek veya etmeyerek sandık kurullarında görev almadığı anlatıldı.

Görev almayan 328 kişiyle birlikte toplam 970 kişinin İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği tespitine yer verilen başvuruda, bunlardan 479'unun il, ilçe dışı, mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu başkanları olduğu belirtildi. Maltepe İlçe Mülki İdare teklifi dışı atanan sandık kurulu başkanları sayısının 81, mülki idare teklifi dışı atanan ve adresi tespit edilemeyen sandık kurulu başkanlarının sayısının 152 olduğu ifade edilen başvuruda, il, ilçe dışı, mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu asil üye sayısının 71, Maltepe'den mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu üye sayısının 31, adresi tespit edilemeyen mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu asil üye sayısının ise 142 olduğu kaydedildi. Atananlar arasında özel şirketlerde çalışan, başka ilçe belediyelerinde çalışanların da bulunduğu aktarılan başvuruda, yine bunlardan Hakkari ilinde görevli bir askerin, Samsun Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, Ankara Altındağ İlçesi'nde yönetmen olan bir kişinin, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisinin, Bursa'da özel şirkette çalışan bir müşteri temsilcisinin ve buna benzer bir çok kişinin Maltepe'de ikamet etmedikleri halde usul ve yasaya aykırı olarak sandık kurulunda başkan ve asil üye olarak görevlendirildikleri bildirildi.

Başvuruda, Maltepe'de sandık başkanları ve asil üye bakımından yeterli sayıda kamu çalışanı olmasına rağmen Maltepe'de ikamet etmeyen 970 kişinin ilçe dışından getirilerek seçim günü görevlendirildiği görüşüne yer verildi. - "Sandık kurulu başkanlarının 117'si akraba" Başvuruda, "Maltepe ilçe seçim kurulu başkanları ve müdürleri 298 sayılı Yasa'nın 22. maddesi gereği ataması gereken başkan ve üyeleri CHP'li Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarını sandık kurulu başkan ve üye yaparak suç işlemişlerdir. Bu da seçimin tarafsız ve adil şekilde yürütmekle görevli kurullar bu eylemleri ile tarafsızlık ve adil olarak yürütülmesi gereken seçim sürecine gölge düşürmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu. İlçe seçim kurulu müdür vekili ve diğer görevliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da aktarılan başvuruda, sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğu, yine yasaya aykırı olarak askeri personele görev verildiğinin tespit edildiği belirtildi.