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GÜNCELLEME - Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı DETAYLAR EKLEDİ

GÜNCELLEME - Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde, Erdal A. idaresindeki 41 P 4223 plakalı midibüs ile Fatih E'nin kullandığı 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan Murat Karabakan (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüsün, bir fabrikada çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

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hafif ticari araç Kaza Kocaeli midibüs

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