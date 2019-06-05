GÜNCELLEME - Midibüsün altında kalan kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turist taşıyan M.A.H. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüs sokakta geri manevra yaparken kızıyla kaldırımda yürüyen Ender Vural'a (42) çarptı.

Babasının midibüsün altında kaldığını gören kızın yardım çağrısı üzerine çevredekiler yardıma koştu.

Vatandaşlar Vural'ı midibüsün altından kurtarmaya çalışırken gözyaşı döken kızı da babasını teskin etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmanın ardından Vural'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Vatandaşlar da yaralının başına güneş geçmemesi için şemsiye tutarak kurtarma çalışmasına destek verdi. Yabancı turistlerin de kurtarma çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Vural, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri sürücü M.A.H'yi gözaltına aldı.

Sürücünün ifadesinde, midibüsün freninin boşaldığı için hakimiyetini kaybettiğini söylediği belirtildi.

Vural'ın, Tatil için Uşak'tan Denizli'ye geldiği öğrenil'di. Vural'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

