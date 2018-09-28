GÜNCELLEME - Mikronezya'da denize inen uçaktaki yolcular kurtarıldı

MELBOURNE (AA) – Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya’nın Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada denize inen uçaktaki 47 kişi kurtarıldı, yolculardan 4'ü yaralandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, 36 yolcu ve 11 mürettebatıyla Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'ndan 160 metre uzaklıkta denize iniş yaptı.

PNG’ye ait PX073 sefer sayılı Air Niugini uçağındaki yolcular ve mürettebatın tamamı yardıma gelen botlar tarafından kurtarıldı.

Havalimanı Genel Müdürü Jimmy Emilio, uçağın neden pistte duramayıp denize iniş yaptığı konusunda henüz bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, "Gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. 36 yolcu ve 11 mürettebat kurtarıldı. Uçak şu anda batıyor.” dedi.