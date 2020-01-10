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  4. GÜNCELLEME - Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi

GÜNCELLEME - Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi

Samsun'un Canik ilçesinde millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi ekipleri, millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden makaraya sarılı 400 metre uzunluğunda kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kabloların yüklendiği aracı tespit eden ekipler, Y.A. (51), M.G. (24) ve R.Ç'yi (21) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı<br />

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Canik kablo hırsızığı millet bahçesi inşaatı Samsun

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