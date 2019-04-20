HABER

GÜNCELLEME - Mısır'da halk Anayasa referandumu için sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy vermeye başlandı DETAYLAR EKLENDİ

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy verme işlemi başladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde 61 milyon 344 binden fazla seçmen yerel saatle 09.00 itibarıyla sandık başına gidiyor. Seçmenler yerel saatle 21.00'e kadar oyunu kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Sisi de Kahire'nin doğusunda bulunan bir seçim merkezinde oyunu kullandı.

Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma işlemi dün başlarken, yurt içi ve yurt dışında oy verme işlemleri üç gün sürecek.

- Mısır muhalefeti "hayır" oyu kullanacak

Mısır'daki farklı siyasi gruplar tarafından daha önce referanduma ilişkin yapılan açıklamada, referanduma katılıp "hayır" oyu kullanılacağı belirtilmişti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ise referandumu boykot edeceğini duyurmuştu.

- Referandumda neler var

Referandumla Anayasa'da 13 madde değiştirilerek ve 9 yeni madde eklenerek mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalmasının önü açılıyor.

Bu kapsamda Mısır parlamentosunu, dört gün önceki genel kurul oturumunda Sisi'nin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını öngören ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görevde kalabilmesine olanak sağlayan teklifi kabul etmişti.

Yeni eklenen önemli maddelerden biri cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının tekrar ihdas edilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanına bir veya daha fazla yardımcı tayin etme, yetkilerini belirleme, görevden alma ve istifalarını kabul etme yetkisi tanıyor.

- Askeri müdahaleleri meşru hale getirecek yorumları

Mısır Silahlı Kuvvetleri ile ilgili 200. maddede de "Mısır Silahlı Kuvvetlerinin sahibi halkın kendisidir. Görevi ülke güvenlik ve huzurunu korumaktır." ifadelerine, "Mısır Silahlı Kuvvetleri ülkenin Anayasasını, demokrasisini, sivilliğini, halkın kazanımlarını, hak ve özgürlüklerini korur" cümlesinin eklenmesi muhalifler tarafından "askeri müdahaleleri meşru hale getireceği" şeklinde yorumlanıyor.

Yeni düzenlemeye cumhurbaşkanının görevini yerine getirmesine engel olan durumların oluşması halinde yardımcısı veya başbakanın geçici olarak vekaleten görevi sürdürebilmesi maddesi eklendi.

Eklenen maddelerde vekaleten cumhurbaşkanı görevini üstlenecek kişinin anayasada değişiklik yapması, parlamentoyu feshetmesi, hükümeti görevden alması ve gelecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı makamı için aday olma olasılığı yasaklandı.

Değişiklikler kapsamında 25 Ocak Devrimi'nden sonra lağvedilen Senato (Şura Meclisi) tekrar ihdas ediliyor. Buna göre, üçte ikisi seçimlerle, kalan üçte biri de cumhurbaşkanının atamasıyla (180 üyeden az olamayan) bir senato oluşturulacak.

Parlamento ve Senato üyelerinin yüzde 25'inin kadınlardan oluşması şartı getirildi.

Cumhurbaşkanına verilen yetkiler arasında, aday üyelerden yargı organlarının başkanları ile başsavcı atamasını 4 yıllığına veya emekliliğe kadar tayin edebilmesi yer alıyor.

- Siviller askeri mahkemelerde yargılanacak

Değişikliklerle askeri bölgelere ve silahlı kuvvetlere saldırı suçundan siviller askeri mahkemelerde yargılanacak.

Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyinin onay vermesinin ardından Savunma Bakanını atayabilecek.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Eskişehir’e Nisan ayının ortasında kar yağdıEskişehir’e Nisan ayının ortasında kar yağdı
Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyorBağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anayasa değişikliği mısır referandum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.