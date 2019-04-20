GÜNCELLEME - Mısır'da halk Anayasa referandumu için sandık başında

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler

Referandumla Anayasa'da 13 madde değiştirilerek ve 9 yeni madde eklenerek mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalmasının önü açılıyor.

Mısır'daki farklı siyasi gruplar tarafından daha önce referanduma ilişkin yapılan açıklamada, referanduma katılıp "hayır" oyu kullanılacağı belirtilmişti.

Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma işlemi dün başlarken, yurt içi ve yurt dışında oy verme işlemleri üç gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Sisi de Kahire'nin doğusunda bulunan bir seçim merkezinde oyunu kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde 61 milyon 344 binden fazla seçmen yerel saatle 09.00 itibarıyla sandık başına gidiyor. Seçmenler yerel saatle 21.00'e kadar oyunu kullanabilecek.

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy verme işlemi başladı.

Bu kapsamda Mısır parlamentosunu, dört gün önceki genel kurul oturumunda Sisi'nin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını öngören ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görevde kalabilmesine olanak sağlayan teklifi kabul etmişti.

Yeni eklenen önemli maddelerden biri cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının tekrar ihdas edilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanına bir veya daha fazla yardımcı tayin etme, yetkilerini belirleme, görevden alma ve istifalarını kabul etme yetkisi tanıyor.

- Askeri müdahaleleri meşru hale getirecek yorumları

Mısır Silahlı Kuvvetleri ile ilgili 200. maddede de "Mısır Silahlı Kuvvetlerinin sahibi halkın kendisidir. Görevi ülke güvenlik ve huzurunu korumaktır." ifadelerine, "Mısır Silahlı Kuvvetleri ülkenin Anayasasını, demokrasisini, sivilliğini, halkın kazanımlarını, hak ve özgürlüklerini korur" cümlesinin eklenmesi muhalifler tarafından "askeri müdahaleleri meşru hale getireceği" şeklinde yorumlanıyor.

Yeni düzenlemeye cumhurbaşkanının görevini yerine getirmesine engel olan durumların oluşması halinde yardımcısı veya başbakanın geçici olarak vekaleten görevi sürdürebilmesi maddesi eklendi.