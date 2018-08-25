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GÜNCELLEME - MİT ve polisten terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Marsilya'daki merkezinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alınan Yılmaz A, Edirne Adliyesi'ne getirildi ZANLININ ADLİYEYE GETİRİLİŞİ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan Yılmaz A. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demokratik Toplum Merkezi Edirne Adliyesi Marsilya terör örgütü pkk

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