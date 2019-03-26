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GÜNCELLEME - Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 15 askeri personel gözaltına alındı - Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 askeri personel gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muğla operasyon

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