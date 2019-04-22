GÜNCELLEME - Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da merkez üssü Ula olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 6,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuzluk ihbarının gelmediğini söyledi.

Civelek, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

