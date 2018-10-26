GÜNCELLEME - Muğla'da arıza yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arızalanınca sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kabakum plajından açıldıktan bir süre sonra arızalanan lastik botun sürüklendiği ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, rüzgarla sürüklenen yaklaşık iki metrelik lastik bottaki 3'ü çocuk 5 kişiyi, Çelebi Adası önlerinde kurtardı. Kurtarılan kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan, bottaki anne E.K. ve çocukları N.N.K. (8), B.K. (7) ve A.Z.K. (1) hakkında baba S.K'nın 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. S.K'nın polise verdiği ifade de eşinin eve bıraktığı notta, "Çocuklarımı da alıp, evi terk ettim." yazdığını söylediği öğrenildi.

