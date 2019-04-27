GÜNCELLEME - Muğla'da cinsel taciz iddiası

Menteşe ilçesinde biri Suriye uyruklu, iki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'da inşaatta işçi olarak çalışan T.Ç'nin Salihpaşalar Mahallesi'nde okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı.
T.Ç'nin, Suriye uyruklu kız çocuğuna "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, erkek çocuğa da benzer şekilde cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Okuldaki bir öğrencinin şüphelinin yaptıklarını jandarmaya ihbar etmesinin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve psikologlar eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı.
T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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