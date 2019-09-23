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GÜNCELLEME - Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

Bodrum açıklarında batan botta 14'ü düzensiz göçmen 15 kişinin kurtarıldığı, bir bebeğin ise kaybolduğu değerlendirilen olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - 9 aylık bebeğin, botun yakıtının bitmesi nedeniyle çıkan kargaşa sırasında deniz düştüğü öne sürüldü ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişinin kurtarıldığı, 9 aylık bir bebeğin ise kaybolduğu değerlendirilen olaya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bodrum'da yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmasıyla ilgili yürütülen çalışmada, kurtulanların ifadesi, güvenlik kameraları görüntüleri ve telefon görüşmelerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, C.E, G.Ç, M.T, M.K, G.D. ve F.M. saklandıkları otelde gözaltına alındı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 6 bin avro ve 5 bin lira ile cep telefonları ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, "olası kastla adam öldürme" ve "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

Bu arada Sahil Güvenlik ekiplerinin, kaybolduğu değerlendirilen bir bebek için başlattığı arama kurtarma çalışmasında henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

- Botun yakıtı bitmiş

Düzensiz göçmenlerin kaldıkları otelden çıktıktan sonra minibüsle denize açıldıkları yere ulaştıkları belirlendi. Denize açıldıktan bir süre sonra yakıtlarının bittiği, düzensiz göçmenlerin tepki gösterdiği sırada yaşanan kargaşada, 9 aylık kız bebek Hilya Ali'nin denize düşerek gözden kaybolduğu öne sürüldü. Bebeğe giydirilmesi için temin edilen can yeleğinin ise olayın ardından su yüzeyinde olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı, batan bottaki 15 kişinin can yelekleri ve birbirlerinin yardımıyla su yüzeyinde kaldıkları anlaşıldı.

- Olay

Bodrum'da 20 Eylül'de, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yalıkavak açıklarında battığı ihbarı üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi kurtarmıştı.

Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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