GÜNCELLEME - Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edilen 26 kişiden 23'ünün tedavileri tamamlandı.

İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 15 öğrenci, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat firmasında çalışan 11 işçi de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Bir yemek firmasının, MYO ve inşaat firmasına yemek çıkardığı, öğrenci ve işçilerin yediği yemekten zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Öğrenciler ve işçiler, polis merkezine giderek, yemek firması hakkında şikayette bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 15 öğrenci ve 11 inşaat işçisinin, Marmaris Devlet Hastanesine gıda zehirlenmesi ön tanısıyla başvurduğunu dile getirdi.

Aksoy, hastaneye sevk edilen 23 kişinin taburcu edildiğini, 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Kaymakam Aksoy, adli ve idari işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

İnşaat işçisi Sinan Kalan ise akşam her zamanki firmadan tabldot yemek yediklerini ve arkadaşlarıyla yemekten sonra fenalaştıklarını kaydetti.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, analiz için yemek firmasından numune aldı.

