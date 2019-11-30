HABER

GÜNCELLEME - Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:04 | Son Güncelleme

Hastaneye sevk edilen 26 kişiden 23'ü taburcu edildi - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri analiz için yemek firmasından numune aldı GELİŞMELER EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edilen 26 kişiden 23'ünün tedavileri tamamlandı.

İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 15 öğrenci, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat firmasında çalışan 11 işçi de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Bir yemek firmasının, MYO ve inşaat firmasına yemek çıkardığı, öğrenci ve işçilerin yediği yemekten zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Öğrenciler ve işçiler, polis merkezine giderek, yemek firması hakkında şikayette bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 15 öğrenci ve 11 inşaat işçisinin, Marmaris Devlet Hastanesine gıda zehirlenmesi ön tanısıyla başvurduğunu dile getirdi.

Aksoy, hastaneye sevk edilen 23 kişinin taburcu edildiğini, 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Kaymakam Aksoy, adli ve idari işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

İnşaat işçisi Sinan Kalan ise akşam her zamanki firmadan tabldot yemek yediklerini ve arkadaşlarıyla yemekten sonra fenalaştıklarını kaydetti.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, analiz için yemek firmasından numune aldı.

PARTNERTeşekkürler bu sevgi içinTeşekkürler bu sevgi için
Marmara’daki fırtına feribot seferlerini vurduMarmara’daki fırtına feribot seferlerini vurdu
Taş kırma makinesine düşen işçi öldüTaş kırma makinesine düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Marmaris Muğla

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

Mardin'de ihbara giden polis ekibine hain tuzak! 2 memur yaralı

İhbara giden polise hain tuzak!

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.