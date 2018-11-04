GÜNCELLEME - Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit E. (33) yönetimindeki 32 AD 291 plakalı limon yüklü kamyon, Muğla-Fethiye kara yolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik Kavşağı'nda, Mustafa Kılıçarslan (54) idaresindeki 48 GZ 191 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan Mustafa Kılıçarslan ile oğlu Ziya Can Kılıçarslan (24) hayatını kaybetti. Yaralanan Ümit E, Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Otomobilde sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonun kasasından yola saçılan limonlar, kara yolları ekiplerince temizlendi.
Kazanın ardından Kılıçarslan'ın yakınlarının morgda yaptığı teşhisle, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Kılıçarslan'ın oğlu Ziya Can Kılıçarslan olduğunun belirlendiği öğrenildi.
Baba oğlun cenazesi, Göcek Mahallesi'nde kılınan namazın ardından Makmara Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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