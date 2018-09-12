GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına iki uçak, 4 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 70 işçi ile müdahale ettiklerini belirten Çelik, yangında yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.



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