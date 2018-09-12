HABER

GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:36 | Son Güncelleme

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü YETKİLİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.
Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.
Yangın söndürme çalışmalarına iki uçak, 4 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 70 işçi ile müdahale ettiklerini belirten Çelik, yangında yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
Ece yaşama tutunabilmek için yardım bekliyorEce yaşama tutunabilmek için yardım bekliyor
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybettiManisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milas orman yangını Muğla

En Çok Okunan Haberler

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.