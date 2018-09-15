GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, 2 uçak, 3 helikopter 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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