GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere havadan bir helikopter, karadan ise 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti.

Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

