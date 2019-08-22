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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere havadan bir helikopter, karadan ise 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti.

Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Muğla orman yangını söndürme

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