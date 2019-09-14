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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Bodrum ve Milas sınırlarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mumcular ve Milas mahalleleri sınırlarında Gökpınar ve Dağdibi mevkilerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 17 arazöz, 100'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.

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bodrum Milas Muğla orman yangını yangın

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