HABER

GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu - Üç otomobil ve üç motosiklet su altında kaldı, 27 evin bodrum katı su doldu, 1 balıkçı teknesi battı - Belediye, bölgede hasar tespit çalışması başlattı DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Marmaris-Datça ve Marmaris-Menteşe kara yolunda küçük çaplı kaya parçaları yola düştü. Kara yolları ekipleri kayaları temizleyerek yolu trafiğe açık tuttu.

Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Belediye ekipleri, caddelerde ve sahillerde temizlik çalışması yaptı.

Kemeraltı Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan 3 otomobil ve 3 motosiklet, su altında kaldı.

İlçe genelinde 27 evin bodrum katı su doldu. İtfaiye ekipleri pompalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

Tepe Mahallesi'nde bulunan derede bağlı balıkçı teknelerinden biri battı. Tekne vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda ise bir ayakkabı dükkanı sular altında kaldı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye 24 saatte, metrekare başına 185 kilogram yağış düştüğü, sabahın ilk ışıklarıyla hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
Cezaevi servis aracı ile minibüs çarpıştı: 6 yaralıCezaevi servis aracı ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Ölen kişi son yolculuğuna uğurlandıBeşiktaş'taki otobüs dehşeti: Ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasar tespit Marmaris Muğla sağanak

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.