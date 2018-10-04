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GÜNCELLEME - Muğla'da tefeci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından, tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi ile bu kişilerle irtibatlı oldukları ve rüşvet aldıkları ileri sürülen Milas Tapu Müdürlüğünde görevli 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, esnafa ve vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, çek ve senet imzalattıkları, senetleri ödemeyenlerin haciz yoluyla mallarına el koydukları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç, L.T. ve M.T. tutuklandı, Ü.E, E.T, C.T, İ.T, T.T. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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mahkeme Milas Muğla tefeci operasyon tutuklama

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