GÜNCELLEME - Muğla'da yat yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alarak batan yattaki biri çocuk 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Körfezi'ndeki Keçiadası mevkisinde "Naughty Obsesiord" isimli 10 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yatı sardı.

Yangına ilk müdahaleyi Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekipleri ile Marmaris Deniz Polisi yaptı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığından yapılan açıklamada, yatta yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye iki bot sevk edildiği bildirildi.

Yattaki bir görevli ile biri çocuk iki yolcunun kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Prime Dream" adlı tekneyle sahile getirilenlere ilk müdahalenin bölgede bekleyen ambulansta yapıldığı kaydedildi.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timlerince (DEGAK) bölgenin tekne trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatın sahil güvenlik botu ve Netsel Marina'ya ait yangın söndürme botları ile alevlere müdahale edildiği sırada battığı bildirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin batan teknede delil aradığı öğrenildi.

