HABER

GÜNCELLEME - Muğla'da yat yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde yanarak batan 10 metre uzunluğundaki motor yatta bulunan biri çocuk 3 kişi kurtarıldı - Bölge kısa süre tekne trafiğine kapatıldı, dalgıç polisler batan yatta delil aradı AÇIKLAMA EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alarak batan yattaki biri çocuk 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Körfezi'ndeki Keçiadası mevkisinde "Naughty Obsesiord" isimli 10 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yatı sardı.

Yangına ilk müdahaleyi Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekipleri ile Marmaris Deniz Polisi yaptı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığından yapılan açıklamada, yatta yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye iki bot sevk edildiği bildirildi.

Yattaki bir görevli ile biri çocuk iki yolcunun kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Prime Dream" adlı tekneyle sahile getirilenlere ilk müdahalenin bölgede bekleyen ambulansta yapıldığı kaydedildi.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timlerince (DEGAK) bölgenin tekne trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatın sahil güvenlik botu ve Netsel Marina'ya ait yangın söndürme botları ile alevlere müdahale edildiği sırada battığı bildirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin batan teknede delil aradığı öğrenildi.

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
(Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar sezonun ilk gününde cep yakıyor(Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar sezonun ilk gününde cep yakıyor
Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldıHakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kazazede kurtarma Marmaris motor yat sahil güvenlik komutanlığı yangın yolcu

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.