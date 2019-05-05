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GÜNCELLEME - Muğla'da yolcu otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 42 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 42 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Alık yönetimindeki Bodrum-İstanbul seferini yapan Metro seyahat firmasına ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün altında kalan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 42 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, Milas Özel İzan Hastanesi, Yatağan Devlet Hastanesi ve Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Milas-Söke kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrilen otobüs, çağrılan kepçe ve vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum-İstanbul seferini yapan otobüsün, ilçe çıkışında yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildiğini söyledi.

Arslan, "Kazada iki vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü ağır 42 yolcu da yaralandı." dedi.

Yaralıların Milas, Bodrum ve Yatağan'daki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Arslan, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

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Milas Muğla ototbüs kazaı

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