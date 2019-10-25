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GÜNCELLEME - Muğla'daki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak’ta bir iş yerinin önünde 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgayı yatıştırmaya çalıştığı iddia edilen Barış Bektaş, bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Bektaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bektaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O, S.K, F.E. ve H.Ç, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç. ile S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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