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GÜNCELLEME - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Gezen ve Akpınar, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Gezen'in savcılık ifadesinde, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine haklarında soruşturma başlattığı Gezen ve Akpınar'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi.

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