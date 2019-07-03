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GÜNCELLEME - Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 20:17 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 gün önce yoldan geçen otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Engin Eroğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi AYRINTILAR EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.

Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Engin Eroğlu kardeşimize rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Eroğlu'nun kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kulanıldı.

Çayın Torunoba mevkisinde suda bulunan Eroğlu'nun cesedinin sudan çıkartılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

- Eroğlu'nu 200 kişilik kurtarma ekibi aradı

Valiliğin arama çalışmalarının detaylarına ilişkin yaptığı ikinci açıklamada ise çalışmalarda jandarma, emniyet, Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık personeli ile farklı illerden gelen uzmanların da bulunduğu 200 kişilik kurtarma ekibinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, arama çalışmalarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bildirildi.

Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli-Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.

Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.

- Eroğlu'nun cesedi adli tıp kurumuna gönderildi

Sabah saatlerinde Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, kent merkezinden geçen Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda dalış, AFAD ekipleri ve gönüllülerde su kıyısında arama çalışması başlattı.

Kıyı taraması yapan AFAD gönüllüleri, Torunoba köyü yakınlarında Munzur Çayı'nda su içinde cesedi fark ederek durumu su altı arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden ekipler, botla Munzur Çayı'na inerek yaklaşık bir saatlik çalışmayla Eroğlu'nun cesedini sudan çıkardı.

Ovacık Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilen Eroğlu'nun cesedi üzerinde aile avukatları nezaretinde ön inceleme yapıldı.

Eroğlu'nun cenazesinin daha sonra, kesin ölüm sebebinin tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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kayıp genç Engin Eroğlu Munzur Çayı Ovacık Tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)

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