HABER

GÜNCELLEME - Musul'da bombalı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentine bağlı Rabia kasabasındaki Uveyne köyünde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, köy merkezine bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede inceleme başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıyı şu ana kadar kimsenin üstlenmediği kaydedildi.

Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, saldırıda bir sivilin öldüğünü, 5 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki benzer saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.

DEAŞ, Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sancaktepe'de bir binanın girişinde çökmeSancaktepe'de bir binanın girişinde çökme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'daCumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Musul

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.