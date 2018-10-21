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GÜNCELLEME - Nehre düşen araçtaki anne, baba ve bebeği kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ne otomobil düştüğünü gören Muammer Kiraz, suya atlayarak araçtaki anne, baba ve 2 aylık bebeklerini kurtardı - Muammer Kiraz: - "İlk bayanı aldım, sonra beyefendiyi aldım, onun emniyet kemeri bağlıydı, onu biraz zor çıkarttım. Sonra çocuğu gördüm, çocuk suyun yüzünde yüzüyordu, çocuğu da aldım" MUAMMER KİRAZ'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Amasya'da nehre düşen otomobildeki anne, baba ve 2 aylık bebekleri, olayı görüp suyu atlayan kişi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Gümüş'ün (34) kullandığı 19 AAH 049 plakalı otomobil, Hacılar Meydanı mevkisinde yaklaşık 10 metre yükseklikten Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Bu sırada bölgeden yaya olarak geçen ve kazayı gören Muammer Kiraz, suya atlayarak sürücü Gümüş ile eşi Sibel (34) ve 2 aylık bebekleri Elif Beren Gümüş'ü suya batan aracın içinden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, baba, anne ve bebeklerini, Kiraz'ın yardımıyla nehirden çıkararak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek fırınında çalıştığını, gece mesaisinin ardından evine döndüğü sırada olayla karşılaştığını söyledi.

Yaptığının bir insanlık görevi olduğunu ve her insanın yapması gerektiğini belirten Kiraz, şunları kaydetti:

"Ben sabah işten geliyordum, birkaç kişi buraya birikmişti. Bir baktım ki araba ters dönmüş ırmağın içine. 'Biri çıktı mı içinden çıkmadı mı?' diye sordum, herkes 'arabanın içindeler' dedi. Ben de acilen aşağıya indim, aşağı indikten sonra kapıyı açmaya zorladım, kapılar biraz zorlandı. İlk bayanı aldım, sonra beyefendiyi aldım, onun emniyet kemeri bağlıydı, onu biraz zor çıkarttım. Sonra çocuğu gördüm, çocuk suyun yüzünde yüzüyordu, çocuğu da aldım. Sağlık ekipleri geldi. Doktor elimden alıp kalp masajı yapmaya başladı. Allah yardım etsin, inşallah kurtulurlar."

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Amasya anne bebek kurtarıldı kurtarma Muammer Kiraz nehre düşen otomobil

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