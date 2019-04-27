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GÜNCELLEME - Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 23:52 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Nemrut Dağı'ndan dönen yerli turistleri taşıyan Kahraman B. yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Kahta-Nemrut kara yolunun Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü Kahraman B. ile minibüste bulunan turistler Fatma Sevik, Nadide Tezcan, Şükran Torun, Mustafa Şener, Saadet Çağman, Kıymet Çalışan, Nazmiye Aşar, Zülal Kübra Aşar, Vildan Öztürk, Zümrüt Şanlı, Fevziye Güner Tarımeri ve Filiz Çevik yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin de yardımıyla 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Kahraman B, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Adıyaman Kahta minibüs Nemrut Dağı trafik kazası turist

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