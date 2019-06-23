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GÜNCELLEME - Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜNÜN VE KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden Sedat Can yönetimindeki 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan 8 aylık Rabi Acar ve Enver Can (65), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, sürücü ile A.A, L.A. ve A.A. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası

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