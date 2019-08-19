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GÜNCELLEME - Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan Arif Arısüt (32), Melek Süleyman (29), Nasır İlyasi (17), Abdulkerim Cuma (29), Fatma Ala Abdullah (12), Emre Deliktaş (29), Mehmet Karataş (69), Mustafa Kızılırmak (43), Meryel (15) ve Emel el Huzeym (17) ile Nuh el Mehsimi (17), ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası

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