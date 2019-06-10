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GÜNCELLEME - New York'taki helikopter kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 23:56 | Son Güncelleme

New York Polis Departmanı, helikopter kazasında pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: - "Onlarca yıldır helikopterler Manhattan'daki binalara iniş yapmıyor. LaGuardia Havalimanı kulesinin izni olmaksızın bir helikopterin Manhattan'ın bu bölgesinde olmaması gerekiyordu, özellikle de Trump Tower'dan dolayı" DETAYLAR VE NEW YORK BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki bir gökdelenin en üst katına çarpan helikopterin pilotunun hayatını kaybettiği ve olayın bir terör saldırısı olmadığı açıklandı.

New York Polis Departmanı Komiseri James O'Neill, Manhattan'da meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Olayda, söz konusu helikopterin pilotunun hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini açıklayan O'Neill, ölen kişinin kimliğini ilk belirlemelere göre tespit ettiklerini, ancak resmi olarak teyit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

O'Neill ayrıca, pilotun çarpışmadan hemen önce herhangi bir yeri arayıp aramadığını araştırdıklarını, kazanın kesin nedeninin, soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını dile getirdi.

- "Helikopterin o bölgede hiç olmaması gerekiyordu"

Daha sonra Amerikan medyasına açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gökdelene çarpan ticari helikopterin orada hiç olmaması gerektiğini söyledi.

Olayın bir terör saldırısı olmadığını belirten De Blasio, "Onlarca yıldır helikopterler, Manhattan'daki binalara iniş yapmıyor. LaGuardia Havalimanı kulesinin izni olmaksızın bir helikopterin Manhattan'ın bu bölgesinde olmaması gerekiyordu, özellikle de Trump Tower'dan dolayı." ifadelerini kullandı.

Yağmurlu havaya ve görüş mesafesinin düşük olduğuna işaret eden De Blasio, yıllar önce Pan Am binasında yaşanan kazadan sonra Manhattan'ın birçok bölgesinde helikopter uçuşlarının yasaklandığını, ABD Başkanı Donald Trump'a ait Trump Tower'ın da bulunduğu bölgede, helikopterlerin uçuşlarının yapılmadığını kaydetti.

Diğer yandan söz konusu helikopterin Kaliforniya Kamu İşçileri Emeklilik Sistemi CALPERS'e ait bina olduğunu belirtildi. CALPERS, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla helikopterin kendi binalarına çarptığını duyurdu.

New York İtfaiye Departmanı, bir helikopterin Manhattan'ın orta bölgesinde Times Meydanı'na yakın bir alandaki bir gökdelenin son katına çarptığını açıklamıştı. Binanın son katına çarpan helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtilmişti.

New York Valisi Andrew Cuomo ilk açıklamasında, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu, rutin bir iniş değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York New York'taki helikopter kazası

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