GÜNCELLEME - New York'taki helikopter kazası

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki bir gökdelenin en üst katına çarpan helikopterin pilotunun hayatını kaybettiği ve olayın bir terör saldırısı olmadığı açıklandı.

New York Polis Departmanı Komiseri James O'Neill, Manhattan'da meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Olayda, söz konusu helikopterin pilotunun hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini açıklayan O'Neill, ölen kişinin kimliğini ilk belirlemelere göre tespit ettiklerini, ancak resmi olarak teyit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

O'Neill ayrıca, pilotun çarpışmadan hemen önce herhangi bir yeri arayıp aramadığını araştırdıklarını, kazanın kesin nedeninin, soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını dile getirdi.

- "Helikopterin o bölgede hiç olmaması gerekiyordu"

Daha sonra Amerikan medyasına açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gökdelene çarpan ticari helikopterin orada hiç olmaması gerektiğini söyledi.

Olayın bir terör saldırısı olmadığını belirten De Blasio, "Onlarca yıldır helikopterler, Manhattan'daki binalara iniş yapmıyor. LaGuardia Havalimanı kulesinin izni olmaksızın bir helikopterin Manhattan'ın bu bölgesinde olmaması gerekiyordu, özellikle de Trump Tower'dan dolayı." ifadelerini kullandı.