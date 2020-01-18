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  4. GÜNCELLEME - Niğde-Adana otoyolundaki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

GÜNCELLEME - Niğde-Adana otoyolundaki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Niğde-Adana otoyolu Çeleme deresi yakınlarında, dün gece her iki yönde 2 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışan iki araçtan inen Suat Darakçı ve Yusuf Başar, başka 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Başka noktadaki kaza sonrası aracından inen Ferdi Boran da arkadan gelen araçtan panik halinde kaçmaya çalışırken Çeleme Deresi viyadüğünden düşerek öldü.

Kazalarda yaralanan 12 kişiden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırmada Hastanesine kaldırılan Ahmet Öge de (64) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Niğde

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