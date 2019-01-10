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GÜNCELLEME - Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:15 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulundukları ve örgütün "TSK mahrem imamları" ile irtibat kurdukları öne sürülen 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 6'sı Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ/PDY Niğde tutuklama

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