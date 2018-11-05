GÜNCELLEME - Niğde merkezli sahte sağlık ve engelli raporu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 8 ilde, hastanelerden aldıkları usulsüz ve sahte raporlarla emeklilik ve engellilik işlemleri yaptırdıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, aracılık yaptıkları öne sürülen biri kadın 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Niğde merkezli 8 ilde kamu hastaneleri ve özel hastanelerden usulsüz ve sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan, engelli kadrolarından işe giren, engelli ve bakım maaşı alan, engel oranlarına göre maaşlarında artış yapmayı amaçlayan, devleti yüklü miktarlarda zarara uğratan kişilerin deşifresine yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 2 Kasım'da Niğde merkezli Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye'de 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29'u Niğde'de, 10'u ise diğer illerde 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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