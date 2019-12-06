HABER

GÜNCELLEME - Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Niğde'de 12, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlı ise uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için ilgili merkeze gönderildi.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Terör örgütüne finansal kaynak operasyonunda gözaltı sayısı 33’e yükseldiTerör örgütüne finansal kaynak operasyonunda gözaltı sayısı 33’e yükseldi
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 tutuklama 16 gözaltı istanbul Niğde operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı!

Ağrı ve Bingöl'de peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İki ilimizde peş peşe depremler!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı

Odasına giren babası hayatının şokunu yaşadı!

Teslim olan terörist itiraf etti! PKK'dan Bakan Akar ve Soylu'ya suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.