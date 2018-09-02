GÜNCELLEME - Niğde'de düğündeki maganda kurşunuyla ölüm

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu gelinin ağabeyinin hayatını kaybettiği olayla ilgili maktulun kardeşi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince, 30 Ağustos'da Bor'da düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu gelin Rabia K'nin ağabeyi Hasan K'nin, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan, aralarında maktulun kardeşi R.K'nin de (28) bulunduğu 9 kişinin işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı, R.K, Bor Adliyesine sevk edildi.
R.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gelinin ağabeyi Hasan K, 30 Ağustos'da Bor ilçesindeki düğünde havaya açılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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