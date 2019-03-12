HABER

GÜNCELLEME - Nijerya'daki eyalet seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Ülkenin 22 eyaletinde seçilen valiler belli oldu - Şiddet olayları nedeniyle 7 eyalette yeniden seçime gidilecek EYALET SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen seçimlerde 22 eyalet valisi belli olurken, bazı eyaletlerde ise yeniden seçim kararı alındı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), geçen cumartesi yapılan seçimlerde, 22 eyalette seçim sonuçlarının belli olduğunu, Rivers, Kano, Sokoto ve Bauchi gibi bölgelerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 7 eyaletteki seçimlerin tekrarlanacağını açıkladı.

INEC'in sonuçlarına göre, eyalet seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresinin (APC) 13 eyaletinde kazanırken, Halkın Demokratik Partisi (PDP) ise 9 eyalette kazandı.

INEC, seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak eyaletlerdeki toplumsal gerginliği, oyların çalınmasını ve bazı seçim komisyonu üyelerinin kaçırılmasını gösterdi.

Söz konusu eyaletlerde seçimlerin ne zaman yapılacağına yönelik açıklama yapılmadı.

Nijeryalılar, geçen cumartesi 29 eyalet valisi ve 36 eyaletteki meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti. Vali ve eyalet meclisi seçimleri ülkenin büyük bölümünde sakin geçerken bazı eyaletlerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülkede iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimini APC adayı Muhammed Buhari kazanmıştı. Buhari, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:
İstanbul'da son durum! Trafik durduİstanbul'da son durum! Trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyalet seçim nijerya

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.