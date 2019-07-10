HABER

GÜNCELLEME - Nişanlısının düğünden bir gün önce darbettiği kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kişi, düğünlerinden bir gün önce gelinlik almak için buluştuğu nişanlısını tartışma sırasında darbedip ağır yaraladıktan sonra evde yalnız bırakıp fatura ödemeye gitti - Eve döndüğünde 112 Acil Servis'i arayıp nişanlısının banyoda düşerek yaralandığını söyleyen şüpheli, polis ekiplerince boynundaki tırnak izlerinden yola çıkılarak yakalanınca suçunu itiraf etti - Hastanede tedavi altına alınan kadın yaşamını yitirdi DARBEDİLEN KADININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'da, düğünlerinden bir gün önce gelinlik teslim almak için buluştuğu nişanlısı tarafından takı meselesi yüzünden darbedilerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Songül Yalçın (25), daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı olan Y.E.A'nın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.A, nişanlısını evin banyosunda uzun süre darbetti. Y.E.A, Yalçın'ın baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı. Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndü.

Nişanlısının hala aynı yerde baygın yattığını gören şüpheli, 112 Acil Servis'i arayıp Yalçın'ın banyoda kayarak düşüp yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, birçoğu başında olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kadını, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Songül Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Boynundaki tırnak izleri ele verdi

Konuyla ilgili Y.E.A'nın ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damat adayının boynundaki tırnak izlerinden şüphelendi.

Devam eden sorgu neticesinde Y.E.A, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, nişanlısıyla kendisine ait evde gelinlik almak için buluştuklarını, bu sırada aralarında önceden beri devam eden takı meselesi ile düğünden sonra başka şehirde yaşama konularında tartışma çıktığını söylediği belirtildi.

Y.E.A'nın, tartışma sırasında nişanlısını banyoda darbettiğini, baygınlık geçirmesi üzerine hem kendisinin sakinleşmesi hem de Songül Yalçın'ın kendine gelmesi için onu bırakarak evden ayrıldığını anlattığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Mudanya "Yazarlık Atölyesi" ilk mezunlarını verdiMudanya "Yazarlık Atölyesi" ilk mezunlarını verdi
Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandıBeyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün nişanlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.