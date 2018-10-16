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GÜNCELLEME - Oğluyla görüştürülmeyen babanın öğretmeni tehdit ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

Konya'da boşanma aşaması devam eden baba, uzaklaştırma kararı verilen oğluyla görüşmesine izin vermeyen okul yönetimi ve çocuğun öğretmenini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı - Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Karlıer: - "Hiç kimse eğitim yuvalarına gelerek 'Pompalı tüfek getireceğim, buralarda kan akacak.' diyemez. Kimse buna müsaade etmemeli" ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da boşanma aşaması devam eden baba, uzaklaştırma kararı verilen oğluyla görüşmesine izin vermeyen okul yönetimi ve çocuğun öğretmenini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, eşinden boşanma aşamasında olan Adıgüzel S. hakkında mahkeme tarafından eşi ve çocuklarından uzaklaştırma kararı verildi.

Karara rağmen çocuğunu görmek için 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'na giden babaya, okul yönetimi izin vermedi.

Bunu üzerine Adıgüzel S, üçüncü sınıfta okuyan oğlu B.S'nin öğretmeni F.Ö'yü telefonla arayarak kendisini ve okul yöneticilerini öldürmekle tehdit etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine baba gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Adıgüzel S, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer de olayın ardından okulda yaptığı basın açıklamasında, öğretmenlere şiddetin günden güne arttığını söyledi.

"Önce insan, önce eğitim" diyen öğretmenlerin korunması gerektiğini belirten Karlıer, "Şiddet olaylarına karşı çıkmak hepimizin görevidir. Bu konuda ebeveynler olarak hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hiç kimse eğitim yuvalarına gelerek 'Pompalı tüfek getireceğim, buralarda kan akacak.' diyemez. Kimse buna müsaade etmemeli. Geç kalınmadan bu tür olaylara müdahale edilmeli." diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğretmenler ve veliler ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla "Öğretmene karşı şiddete dur", "Eğitime evet, şiddete hayır" sloganları attı.

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