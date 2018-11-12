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GÜNCELLEME - Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

Bolu'da öğrencileri taşıyan gezi otobüslerinin kaza yapması sonucu yaralanan 11 öğrenci taburcu edildi YARALANAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

Bolu'da öğrencileri taşıyan gezi otobüslerinin kaza yapması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Dumlupınar İlkokulu öğrencilerini taşıyan 3 otobüs, kültürel gezi için Bolu'ya yola çıktı.

Piroğlu köyü yakınlarında, önündeki iş makinesinin yavaşlaması nedeniyle hızını düşüren Ayhan Ö'nün kullandığı 14 LC 308 plakalı otobüse, arkasındaki Remzi Ç. idaresindeki 14 BV 403 plakalı otobüs çarptı. Metin Ş. yönetimindeki 14 LF 307 plakalı otobüs de araçlara çarparak durdu.

Kazada, otobüslerde bulunan 117 öğrenciden 11 yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrenciler S.G.A, B.Y, B.D, S.Ö, N.D, Y.B.Y, K.Y, U.Ç, A.H.B, N.D.K. ve D.Ç, sağlık personeli tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kaza yapan otobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otobüslerdeki diğer öğrenciler, başka araçlarla Mudurnu'ya gönderildi.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

GÜNCELLEME - Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

- Bolu'da öğrencileri taşıyan gezi otobüslerinin kaza yapması sonucu yaralanan 11 öğrenci taburcu edildi YARALANAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

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Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
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Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
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Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
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Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
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Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
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Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
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Bolu Mudurnu Dumlupınar İlkokulu Piroğlu köyü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (

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