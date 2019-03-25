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GÜNCELLEME - Okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon

Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.B, A.A, M.O.T, E.Y, E.G, R.H, İ.G, T.A, S.U, E.Y, S.T, Y.E.B, E.O, İ.Y. ve B.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 15 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında Ereğli Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İl Jandarma ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 Mart'ta, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen 15 şüpheliye ait 20 adrese operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, 15 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 50 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 5 tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeğiyle bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmişti.

Okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon

Okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli uyuşturucu Zonguldak

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