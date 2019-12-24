GÜNCELLEME- Okyanusta gemi personeli tarafından öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul'a getirildi

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ekşi'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze, daha sonra özel bir araçla Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü.

22 yıllık kaptan olduğu öğrenilen Bora Ekşi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sri Lanka'nın Kolombo kentinden Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilen cenaze, kargo terminalindeki işlemlerinin ardından Ekşi'nin babası Vahdettin Ekşi ile yakınları tarafından alındı. Ekşi'nin cenazesini karşılayan ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

İnce Denizcilik Şirketi'nden yapılan açıklamada, olayın ardından geminin Kolombo savcılığının emriyle limana yanaştırıldığı belirtilerek, "Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçilik görevlisi, yerel soruşturma savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve yerel polis ekibi, gemiye çıkarak soruşturma başlatmıştır. Savcılık emriyle tüm olay yeri incelenmiş, zanlı Ergin A. polis nezaretinde gemiden çıkarılmıştır. Konu yargıya intikal ettiği için, adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

