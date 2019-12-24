HABER

GÜNCELLEME- Okyanusta gemi personeli tarafından öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:06 | Son Güncelleme

Yakınları, kaptan Bora Ekşi'nin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı - Ekşi'nin cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra Valide Sultan Mezarlığı’na defnedilecek CENAZENİN ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINMASI VE CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ BİLGİLER EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi'nin (45) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

Sri Lanka'nın Kolombo kentinden Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilen cenaze, kargo terminalindeki işlemlerinin ardından Ekşi'nin babası Vahdettin Ekşi ile yakınları tarafından alındı. Ekşi'nin cenazesini karşılayan ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

22 yıllık kaptan olduğu öğrenilen Bora Ekşi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ekşi'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze, daha sonra özel bir araçla Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü.

Ekşi’nin cenazesinin, yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen tören sonrası Valide Sultan Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan "M/V İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık'ta sabah saatlerinde kaptan Bora Ekşi, makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, olaya müdahale etmek isteyen 2 gemi personeli de yaralanmıştı.

İnce Denizcilik Şirketi'nden yapılan açıklamada, olayın ardından geminin Kolombo savcılığının emriyle limana yanaştırıldığı belirtilerek, "Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçilik görevlisi, yerel soruşturma savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve yerel polis ekibi, gemiye çıkarak soruşturma başlatmıştır. Savcılık emriyle tüm olay yeri incelenmiş, zanlı Ergin A. polis nezaretinde gemiden çıkarılmıştır. Konu yargıya intikal ettiği için, adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Bursa’da narkotik operasyonu: 5 şüpheli adliyedeBursa’da narkotik operasyonu: 5 şüpheli adliyede
Siirt’te Bangladeş uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandıSiirt’te Bangladeş uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet gemi Hint Okyanusu Kaptan Bora Ekşi

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahsur kalan hamile inek film gibi operasyonla kurtarıldı

Hamile inek film gibi operasyonla kurtarıldı

Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

Kağıthane'de barışmak için gittiği eşini silahla vurdu!

İstanbul'un göbeğinde koca dehşeti!

Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Okulda akılalmaz olay! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Kayıp kadının parçalanmış cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.