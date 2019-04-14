GÜNCELLEME - Önce içindeki malzemeleri sonra minibüsü çaldılar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te önce minibüsteki inşaat malzemelerini sonra da aracı çalarak kayıplara karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mahir Y. (25) ile Sergen A. (23), Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 8 Nisan'da A.E'ye ait 27 HV 218 plakalı, inşaat malzemesi yüklü minibüsün kapılarının açık olduğunu fark etti.

İnşaat malzemelerini kendi araçlarına yükleyen zanlılar, bir süre sonra anahtarı üzerinde bırakılan minibüsü de çalarak kaçtı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, Mahir Y'yi Bülbülzade Mahallesi'ndeki adreste hırsızlık yapmaya çalışırken yakaladı. Zanlının üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Cezaevi firarisi Mahir Y'nin, kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası ve 6 suçtan arama kaydı bulunduğu belirlendi. Mahir Y'nin emniyetteki ifadesinden yola çıkan ekipler, Sergen A'yı da Selimiye Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir apartmanın otoparkına bırakıldığı belirlenen minibüs, sahibi A.E'ye teslim edildi.

Öte yandan, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 zanlının minibüsün bulunduğu sokakta keşif yapması yer alıyor.

