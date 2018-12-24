GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek cesedi bulunması

Ordu'da çöpte bulunan erkek cesedinin 16 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu tespit edildi, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, cesedin 16 yaşındaki Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'a ait olduğunu belirledi.

Polis, Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Subaşı Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden anne Faizia Kalaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 çocuğundan en büyüğü olan oğlunun halı sahada maç oynamak için evden çıktığını söyledi.

Oğluyla en son telefonda konuştuktan sonra kendisinden bir daha haber alamadığını belirten Kalaf, ardından polise kayıp ihbarında bulunduklarını anlattı.

Kalaf, kayıp ihbarını verdikten bir gün sonra oğlunun parçalanmış cesedinin çöpte bulunduğunu ifade ederek oğlunu öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Anne Kalaf, yaklaşık 3 yıl önce Irak'tan Ordu'ya geldiklerini, Irak'ta bulunan eşinin yarın Ordu'ya geleceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen gencin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Irak'ta toprağa verileceği bildirildi.