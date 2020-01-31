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GÜNCELLEME - Ordu'da doğal gaz borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Ünye ilçesinden geçen hatta meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Ordu Valiliği: - "Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangın devam etmektedir. Patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilememiştir" - "Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Yazkonağı mevkisinin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatta çıkan yangını söndürme çalışması yürütüyor.

İlk belirlemelere göre, patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

- Valilik açıklaması

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmasıyla itfaiye ekipleri, Botaş ve Aksa firması yetkililerinin bilgilendirildiği ve güvenlik birimlerince çevre güvenliği alındığı vurgulandı.

Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangının devam etttiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir."

Ordu'da doğal gaz borusu patladı

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