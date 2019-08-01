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GÜNCELLEME - Ordu'daki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

Altınordu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde Veliddin İ. ile Serdar Tut arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veliddin İ. Serdar Tut ile arkadaşları B.G ve S.E'yi bıçakla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda boğazından yaralanan Serdar Tut tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Veliddin İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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1 ölü 2 yaralı bıçaklı kavga ordu

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