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GÜNCELLEME - Ortaköy'deki terör saldırısı davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Reina saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir kez, "39 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere toplam 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 1500 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi - Tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'un, "yardım eden" konumunda olması nedeniyle 632 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, Masharipov'un iki eşinin de aralarında bulunduğu diğer 46 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi - 11 sanığın delil yetersizliğinden beraati talep edilen mütalaada, bir sanığın dosyasının ise ayrılması istendi - Duruşmada ara kararını açıklaya mahkeme tutuklu sanıklardan Muhammed Ebul Hasan'ın tahliyesine hükmetti DİĞER SANIKLARA İSTENEN CEZA VE DURUŞMADAKİ DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin hazırlanan mütalaada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve 39 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada gizli tanık "Geveze"nin beyanının alınmasından sonra, daha önce alınan kararlar gereği dinlenilmesine karar verilen ve olay günü saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yargılanan Abdulkadir Masharipov'u taşıdıkları belirtilen 5 taksi şoförünün tanıklığına başvuruldu.

Beyanı alınan tanık Serdar Karataş'tan, sanıkların arasından olay gecesi Ortaköy'den taksisine binen sanığı teşhis etmesi istendi. İlk olarak tespitte bulunamayan Karataş, sanıklar ayağa kaldırıldıktan sonra Masharipov'u göstererek taksisine binen kişinin bu sanığa benzediğini söyledi.

Karataş, Ortaköy'e bir yolcuyu bıraktıktan sonra kumpir yediğini ve o sırada silah sesi duyduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Ortalık karıştı. Trafiğe takılmamak için arabamın ucunu portakal yokuşuna verdim. Yokuşa doğru döner dönmez, hareket halindeyken arabamın kapısı açıldı ve içeri giren kişi 'Zeytinburnu'na gitmek istiyorum' dedi. Saat gece 01.00-02.00 sıralarıydı. Üzerinde gömlek vardı ve hava soğuk olduğu için kıyafetlerinden şüphelendim. Yüzüne baktığımda yüzünde is vardı. Bana sigara ikram etti. 'Sen üşümüyor musun, hava soğuk' dedim. Bana, 'Bomba patladı' dedi. 'Korkma' diye cevap verdim. 'Sen Zeytinburnu'na git, ben sana fazla para vereceğim' dedi. Uyuşturucu kullanmış olduğundan şüphelenip, arabamdan inmesini istedim. Göz göze geldik, gözleri cam gibiydi. Bana ters ters bakıp arabadan indi ve gitti. Yabancı uyrukluydu ve kırık Türkçe konuşuyordu."

Bu sırada söz Masharipov ve bazı sanıkların avukatı, olayın gerçek faillerinin çıkıp gittiğini ve eylem yapma potansiyellerinin bulunduğunu iddia ederek, tanığın ilk gösterişte müvekkilini teşhis edemediğini ve mahkeme heyetince yönlendirildiğini söyledi.

- Masharipov'un aracına bindiği taksicinin tanıklığı

Duruşmada olayın faili Masharipov'u Zeytinburnu'ndan alıp Beşiktaş'a getiren ve olaydan sonra Zeytinburnu'na götüren diğer taksicilerin de tanıklığına başvuruldu.

Tanıklardan Mustafa Şengül, teşhis ettiği sanık Masharipov'u Zeytinburnu'nda bir lokantaya bıraktığını ve kapının önünde bir süre bekledikten sonra parasının kendisine lokantanın kapısının altından uzatıldığını söyledi.

Şengül, bu kişinin aracına binmesinden sonra pis bir koku aldığını ve ne kokusu olduğunu tanımlayamayacağını da sözlerine ekledi.

- "Beşiktaş'ta değildim, Türkçe bilmiyordum"

Tanık beyanlarına karşı diyeceği sorulan tutuklu sanık Masharipov, beyanları kabul etmediğini belirterek, "Beşiktaş'ta değildim. O tarihte ben Türkçe de bilmiyordum. Türkçe'yi cezaevinde öğrendim." diye konuştu.

Talepleri sorulan sanık avukatları, taleplerinin dosyaya yenilik kaydetmeyeceği gerekçesiyle reddedilmesi üzerine reddi hakim talebinde bulundu. Avukatların bu talebi de reddedildi.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

- 48 sanığa ceza, 11 sanığa beraat, bir sanığa tefrik istemi

Okunan mütalaada, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir kez, "39 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere toplam 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bu sanığın ayrıca "79 kişiye öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından da toplam 1500 yıl hapis cezası talep edilen mütalaada, tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'un da, aynı suçlara yardım etme gerekçesiyle, 632 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaada, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un eşleri olan sanıklar Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin de aralarında bulunduğu 48 sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, bu sanıklardan bazılarının "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Sanıklardan 11'inin delil yetersizliğinden beraati talep edilen mütalaada, bu dava dosyasıyla birleştirilen sanıklardan İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmesi de istendi.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Abdulkadir Masharipov ve İlyas Mamaşaripov dışında ceza alan 47 sanığa, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat hükmü kurulması da talep edildi.

- Ara karar

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan 19 sanıktan yabancı uyruklu Muhammed Ebul Hasan'ın tahliyesine hükmederken, diğer 18 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmayı 23 Mart'a erteleyen heyet, bu duruşmada karar verileceğini de bildirdi.

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